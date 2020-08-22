ظهور ستة أعاصير في مكان واحد وفي وقت واحد.. فيديو

كثيرا ما تتعرض الولايات المتحدة لأعاصير مدمرة. هذه المرة، تجمعت ستة أعاصير في مكان واحد في وقت واحد. تمكن شاهد عيان من تصويرها.
تظهر في اللقطات ستة أعاصير في وقت واحد تحرك التيارات الهوائية فوق سطح الماء.
🌪️Incroyable pas 1, pas 2, pas 3... mais 6 #trombes marines ont été repérées hier au large des côtés de Louisiane #US 📸 Frank Leday#LAwx #Louisiana #waterspout #waterspouts— Forum Météo Climat 🌎 #RestezPrudents (@Forumeteoclimat) August 21, 2020
cc @ZackFradellaWx @FOX8NOLA @RicKearbeyWTSP @10TampaBay @JohnMoralesNBC6 @KeraunosObs @meteofrance pic.twitter.com/y94SRVolEL
وتعجب المصور قائلا: "ما أكثرها! سبعة؟ ستة؟".
شوهدت الأعاصير قبالة سواحل لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمنتدى Météo Climat. الأن هي لا تهدد الناس.
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