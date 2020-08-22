ظهور ستة أعاصير في مكان واحد وفي وقت واحد.. فيديو

شوهدت الأعاصير قبالة سواحل لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية.

كثيرا ما تتعرض الولايات المتحدة لأعاصير مدمرة. هذه المرة، تجمعت ستة أعاصير في مكان واحد في وقت واحد. تمكن شاهد عيان من تصويرها.

تظهر في اللقطات ستة أعاصير في وقت واحد تحرك التيارات الهوائية فوق سطح الماء.

وتعجب المصور قائلا: "ما أكثرها! سبعة؟ ستة؟".

شوهدت الأعاصير قبالة سواحل لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمنتدى Météo Climat. الأن هي لا تهدد الناس.