المذيع لاري كينغ يفقد اثنين من أبنائه بفارق أسابيع قليلة

فقد أسطورة التلفزيون الأمريكي لاري كينغ، اثنين من أبنائه بفارق أسابيع قليلة عن بعضهما البعض.

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، توفي نجل الإعلامي الأمريكي عن عمر ناهز 65 عاما، كما خسرت ابنته تشايا كينغ صاحبة الـ51 عاما معركتها مع سرطان الرئة.

وتبنى كينغ ابنه آندي عام 1962 بعد أن عقد قرانه من زوجته السابقة ألين أكينز عام 1969، بينما ولدت شايا في العام نفسه.

Larry King's Daughter Chaia and His Son Andy Die Within Weeks of Each Other



Chaia King was 51 and Andy King was 65 https://t.co/SQjRgYY9Mz — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 22, 2020

ولدى كينغ ثلاثة أبناء آخرين هم لاري كينغ جونيور وكانون وتشانس كينغ.

وقال مصدر مقرب من العائلة إن "لاري وأطفاله الثلاثة الباقون في حالة ذهول، وما زال يتعافى من مشاكله الصحية منذ العام الماضي"، حيث عانى من سكتة دماغية خطيرة العام الماضي.

ولم يتضح إلى الآن سبب وفاة أندي، ولم يتحدث لاري علنا عن حالتي الوفاة.