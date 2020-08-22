بولندا توسع قائمة البلدان التي تسمح لمواطنيها بالدخول إليها

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، تحديث قائمة البلدان التي يُسمح لمواطنيها بدخول البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية، ستسمح وارسو في المستقبل القريب، لمواطني كل من روسيا، والصين وسنغافورة وصربيا والغابون وساو تومي وبرينسيبي بالدخول إلى بولندا.

في الوقت نفسه، سيتم توسيع قائمة البلدان التي سيتم منع مواطنيها من دخول بولندا. وتشمل القائمة كل من بلجيكا وإسبانيا وبولينيزيا الفرنسية والولايات المتحدة والهند والفلبين و63 دولة غيرها.

وعلقت بولندا السفر الجوي للركاب في منتصف شهر آذار/ مارس وبعد ذلك، تم السماح فقط برحلات خاصة لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج وعاد نحو 55 ألف مواطن إلى بلادهم بهذه الطريقة.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في بولندا 61181 إصابة و1951 وفاة في حين تعافى أكثر من 41660 شخصا.