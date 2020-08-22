زيلينسكي يهنئ أردوغان باكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود

أعلنت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان على اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود.

وووفقا لوكالة "الأناضول" التركية جاء في نص البيان: "أجرى رئيسنا محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وخلال المحادثات، تمت مناقشة الخطوات لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك التطورات في المنطقة. وهنأ السيد زيلينسكي رئيسنا على اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود".

وكان أردوغان قال في كلمة له عقب صلاة الجمعة أمس، إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، متابعا "اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

وأضاف أردوغان "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان. أجرينا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي (الفاتح) و(ياووز). بدأنا بسم الله من حقل صقاريا للغاز وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد، وننتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".