جريمة بشعة بحق فتاة قاصر في فندق بإيلات جنوب إسرائيل

اهتزت إسرائيل على وقع انتشار خبر اغتصاب جماعي، تعرضت له فتاة تبلغ من العمر (16 عاما)، في غرفتها في فندق بمدينة إيلات السياحية.

ونقل الموقع الإلكتروني "124 NEWS"، اليوم السبت، عن الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت شابين (27 و17 عاما) بشبهة التورط بالقضية، مشيرة إلى أنها "ستصل إلى جميع الضالعين في عملية الاغتصاب الجماعي".

وانتشرت العديد من الشائعات بشأن حالة الاغتصاب، حيث حققت الشرطة مع فتاة لطلبها فيديو لعملية الاغتصاب، من مجموعة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، في وقت تخشى الشرطة، من انتشار فيديو لعملية الاغتصاب الجماعي، ما سيلحق أذى مضاعف بالضحية.

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم السبت، أن عملية الاغتصاب الجماعي تمت في فندق "البحر الأحمر" بمدينة إيلات، جنوب إسرائيل، في وقت ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بتهمة محاولة نشر فيديو الاغتصاب الجماعي.

وأفادت القناة أن الشرطة طالبت كل من له يعلم شيئا عن الحادث بالحضور فورا إلى مقر الشرطة للإدلاء بشهادته.

ويشار إلى أنه خرجت مظاهرات إسرائيلية للاحتجاج على واقعة الاغتصاب الجماعي.