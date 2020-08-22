تشبه الحرب مع صدام"... روحاني يتحدث عن حرب تخوضها بلاده"

شبه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، فيروس كورونا بأيام الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن المنصرم والتي استمرت لثمان سنوات.

وقال روحاني في كلمة له، عقب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لمكافحة فيروس كورونا ، ان "البلاد تعيش منذ حزيران الموجة الثانية من جائحة كورونا".

وأضاف روحاني، إن "الموجة الثانية أشد وطأة من الأولى"، مشيرا الى أن "ظروف الوباء تشبه ظروف الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، والتي قُتل فيها حوالي مليون شخص من كلا الطرفين".

وتابع الرئيس الإيراني إن "سنوات الحرب تميزت بتضحيات كبيرة للعاملين في القطاع الصحي، تشبه تضحياتهم في مكافحة فيروس كورونا حاليا"، لافتا إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت إن السيطرة على جائحة كورونا تحتاج قرابة عامين". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأكد روحاني أن "العالم لم ينجح في اكتشاف لقاح ضد الفيروس حتى الآن، وأنه يجب على الشعب الاعتياد على نمط حياة جديد في ظل التدابير"، لافتا إلى أن "إيران تشهد حالة وفاة واحدة كل 7 دقائق بسبب كورونا".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق "إن تفشي وباء "كوفيد-19" قد يستمر لستة أشهر أو سنة، مشددا على أهمية التعايش مع الوباء مع الالتزام بالإجراءات الوقائية".