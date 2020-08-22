ترامب يتهم هيئة الدواء الأمريكية بتعمد تأخير لقاح كورونا  لما بعد الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

​وأضاف "يجب التركيز على سرعة إنتاج اللقاح وإنقاذ الأرواح".