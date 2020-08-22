الصين توافق على استخدام خلايا الحشرات لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

قالت السلطات في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، اليوم السبت، إن الصين وافقت على إجراء اختبارات على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا تتم زراعته داخل خلايا حشرات.

وقالت حكومة مدينة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي إن "استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرع الإنتاج على نطاق واسع".

وأفادت بأن "اللقاح الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية". وفقا لـ"رويترز".

وأضافت أنه "عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى سارس-كوف-2 دون آثار جانبية واضحة".

وتخوض الصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة من حيث التكلفة للحد من جائحة كوفيد-19.

يذكر أن روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، الأسبوع الماضي، أن روسيا بدأت بإنتاج أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.