مسؤول إيراني: طهران مستعدة للتفاوض بشأن تعويض الطائرة الأوكرانية

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن تورج دهقاني زنكنه، رئيس منظمة الطيران الإيراني، أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن دفع التعويضات، وذلك عشية جولة محادثات جديدة مع أوكرانيا، والتي ستعقد في طهران، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأفادت الوكالة بأنه ستعقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأوكرانيا بهدف تعويض الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من مطار الإمام الخميني، في يناير/كانون الثاني الماضي، وبأن مساعد وزير الخارجية، بهاروند، ترأس وفد يضم ممثلين من مختلف القطاعات، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الأوكرانيين.

وأشار رئيس منظمة الطيران الإيراني إلى أن المفاوضات حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية، بما في ذلك قضية التعويضات، أصبحت أساسية في هذه المفاوضات، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أكتوبر بطهران.

وقال تورج دهقاني زنكنه، إن الشيء المؤكد هو أن إيران قبلت مسؤولية هذا الخطأ، ولذا فهي على استعداد تام للتفاوض بشأن التعويض، وذلك الأمر له خطوات أولية وسيتم التوصل الى نتيجة في المجالين الفني والقانوني، وبناء على التفاهم الذي سيتم التوصل إليه.

وأضاف دهقاني زنكنه حول موعد دفع التعويضات للأطراف المعنية في حادث تحطم الرحلة بين طهران وكييف، أنه سيتم دفع التعويض ضمن حدود القوانين الدولية وبدون تمييز، وسيشمل أي مجموعة أصيبت في هذا الحادث.

ويشار إلى أن طائرة أوكرانية كانت قد اُسقِطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني، في الثالث من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني، جنوب العاصمة طهران، حينما كانت في رحلة لها من طهران إلى كييف، ما أدى إلى مصرع جميع الركاب، البالغ عددهم 167، وغالبيتهم إيرانيين، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة الأوكرانيين.