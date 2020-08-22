كورونا ينشط من جديد في إيطاليا عقب تخفيف إجراءات العزل

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، إن البلاد سجلت 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ مايو/ أيار عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا ، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي يقول الخبراء إنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات. وفقا لـ "رويترز".

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو/ أيار بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع.

وأعلن أستاذ علم المناعة المعروف من جامعة ميلانو الحكومية، ماريو كليريتشي، الإثنين الماضي، أن الموجة الثانية من "كوفيد 19"، ستكون أخف بكثير، لأن فيروس كورونا سيكون أضعف بشكل كبير بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في أشهر الصيف.