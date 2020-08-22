العاصفة "ماركو" تتجه نحو الساحل الأمريكي وتحذيرات من تحولها إلى إعصار

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة "ماركو" تتجه نحو الساحل الأمريكي، محذرا من تزايد سرعتها وتحولها إلى إعصار.

وحسب أحدث نشرة للمركز، تم رصد عاصفة "ماركو" على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرق مدينة كوزوميل المكسيكية وعلى بعد نحو 120.7 كيلومتر جنوب غرب الطرف الغربي من كوبا.

وأضافت الأرصاد أن "السرعة القصوى لرياح العاصفة بلغت ما يقرب من 104.6 كيلومتر في الساعة مع تزايد قوتها". وفقا لـ"رويترز".

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تزداد قوة العاصفة المدارية "ماركو" وتتحول إلى إعصار في وقت لاحق اليوم السبت، مشيرا إلى أنها قد تعبر قناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك مع حلول الليل.