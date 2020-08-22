إيران تهدد بخطوة حاسمة في حالة تفعيل "آلية الزناد"

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، مساء اليوم السبت، بأن مجموعة من نواب البرلمان الإيراني وضعوا خطة طوارئ لمشروع انسحاب بلادهم، تلقائيا، من الاتفاق النووي، إذا تم تفعيل آلية الزناد.

وذكرت الوكالة أنه وقع على الخطة، 49 نائبا، وقدمت إلى رئاسة مجلس النواب، بحيث يتم إحالتها بعد إعلان الاستلام إلى اللجنة المختصة لمراجعتها وتدقيقها من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

سبق أن قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أمس الجمعة، إن محاولة أمريكا تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن ضد بلاده، عقيمة وغير مجدية.

يذكر أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة قبل الماضية، بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، فيما تحاول إعادة الحظر الأممي عليها.

ويعتقد الأوروبيون أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق، ومنها تحريك آلية إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية".