البرازيل تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا بيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن3582362 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 113358 حالة وفاة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 892 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114250 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.