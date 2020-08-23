نيكولاس مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة"

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأحد، أن شراء صواريخ من إيران ستكون "فكرة جيدة".

موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو: "(رئيس كولومبيا) إيفان دوكي صرح بأننا اشترينا الصواريخ من إيران، لكن أريد أن أقول له…. يا لها من فكرة جيدة. لم تخطر على بالي".

وأضاف الرئيس: "يا بادرينو، (وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير)، دعونا نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإذا كان من الممكن (الشراء) في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران".

ولفت مادورو في اجتماع للحكومه بثه التلفزيون إلى أنه وجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة هذه القضية.

وكان رئيس كولومبيا إيفان دوكي أعلن يوم الخميس معتمدا على تقارير للمخابرات إن حكومة مادورو تتطلع إلى شراء صواريخ إيرانية، وتسلم أسلحة مصنوعة في روسيا وروسيا البيضاء إلى جماعات مسلحة كولومبية.