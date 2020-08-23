الجيش الإيراني يهدد التحالف السعودي الأمريكي بالرد في أقصر وقت ممكن

أكد الجيش الايراني، أن قواته والحرس الثوري "مستعدة لإحباط أي تهديد سواء من الأمريكيين أو الصهاينة أو التحالف السعودي الأمريكي".

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن قوات الجيش والحرس جاهزتان لإحباط أي تهديد ضد إيران، مشيرا إلى أنه من الشرف والفخر أن تقوم القوات المسلحة بتلبية أوامر قائد الثورة الإسلامية، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشار إلى أنه "لا يهم القوات المسلحة الإيرانية سواء كان هذا التهديد من الأمريكيين أو الكيان الصهيوني أو التحالف السعودي الأمريكي" قائلا: "حققت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ولاية الفقيه وبعون من الله سبحانه وتعالى، نجاحات وإنجازات ملحوظة للغاية".

وشدد العميد أمير حيدري، على استعداد القوات المسلحة إلى جانب الحرس الثوري للرد على أي تهديد في أقصر فترة زمنية، مبينًا أن قدرات هذه القوات يتم استخدامها أيضا في قطاع الإعمار. وقال: "بحسب توجيهات قائد الثورة الإسلامية فإنه يجب وضع جزء من قدرات القوات المسلحة في خدمة إعمار البلاد خلال فترة السلام".

ولفت قائد القوات البرية في الجيش الإيراني إلى تقديم القوات المسلحة والقوة البرية للجيش الكثير من الشهداء خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وقال: "لقد قلنا دائما أننا لا ننوي الاعتداء على أي بلد وتهديده، لكن يجب أن يعلم الجميع أننا سندافع باقتدار وصلابة عن قيم الثورة وسيادة نظام الجمهورية الإسلامية المقدس".