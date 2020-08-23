إعلام: آبي أحمد في السودان خلال أيام... و"سد النهضة" على رأس الملفات

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "رئيس الوزراء الإثيوبي سيعقد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك".

وأضافت أن "رئيس الوزراء أبلغهم رسميا خلال اتصال هاتفي برغبته في زيارة الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى لعقد محادثات مع مسؤولين بالبلاد".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استبعد، في وقت سابق، اندلاع نزاع حدودي مع السودان، مشيرا إلى أن بلاده تحمل الجميل الذي يقدمه السودان وشعبه على مر التاريخ، خاصة في أوقات الحرب الداخلية التي لجأ خلالها عدد كبير من الشعب الإثيوبي إلى السودان الذي كان خير ملجأ له.

كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤخرا، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع". وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".