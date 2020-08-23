الولايات المتحدة تشارك تايوان ذكرى معركة تاريخية مع الصين

شارك ممثل الولايات المتحدة في تايوان، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى معركة عسكرية بين الجزيرة والصين وآخر مرة تدخلت فيها القوات التايوانية في اشتباك واسع النطاق مع نظيرتها الصينية.

ونقلت وكالة "رويترز" الذكرى حيث أفادت بقيام رئيسة تايوان، تساي إينغ، بوضع إكليل من الزهور في حديقة تذكارية بجزيرة كينمن، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية.

وبحسب الوكالة ووقف رئيس المعهد الأمريكي في تايوان والممثل الفعلي لواشنطن، برنت كريستنسن، وراء تساي في عرض رمزي لدعم الولايات المتحدة للجزيرة.

كما وضع كريستنسن أكاليل الزهور على نصب تذكاري لتكريم ضابطين عسكريين أمريكيين لقيا حتفهما في هجوم صيني عام 1954 على مقاطعة كينمن.

وأصدر المعهد بيانا جاء فيه "إحياء ذكرى كهذه يذكرنا بأن التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة وتايوان اليوم يواصل البناء على تاريخ طويل يجسد عبارة ‭‭'‬‬أصدقاء حقيقيون.. تقدم حقيقي‭‭'‬‬"، ‬وشكر المكتب الرئاسي في تايوان كريستنسن لمشاركته في يوم قال إنه بمثابة تذكير لشعب تايوان بأهمية الدفاع عن الحرية والديمقراطية. ‭‭ ‬‬ولم يرد المكتب الصيني لشؤون تايوان بعد على طلب للتعليق على إحياء هذه الذكرى.