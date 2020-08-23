مصرع 4 بينهم جندي جراء فيضانات ضربت شمال تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مصرع 4 أشخاص بينهم جندي، وفقدان 11 آخرين، في فيضانات ضربت ولاية غيرسون شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن صويلو قوله، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن 4 أشخاص فقدوا حياتهم، إثر الفيضانات في ولاية غيرسون.

#عاجل | وزير الداخلية التركي يعلن مصرع 4 مواطنين جراء سيول وانهيارات أرضية في ولاية غيراسون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 23, 2020

​كما أعلن الوزير أن 11 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.