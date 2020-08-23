مداهمة للشرطة تسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في بيرو

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأحد، عن وفاة ما لايقل عن 13 شخصا في ملهى ليلي في بيرو، وذلك بعد مداهمة للشرطة بسبب عدم التقيد بإجراءات وقيود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الشرطة الذين قالوا إن ما لا يقل عن ستة أصيبوا، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، عندما حاول نحو 120 من رواد ملهى توماس ريستوبار الفرار، مساء أمس السبت، لدى وصول الشرطة لفض حفل بالطابق الثاني.

وأبلغ الجيران الشرطة بأمر الحفل الذي نظمه الملهى الواقع في منطقة لوس أوليفوس بالعاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن رواد الملهى اندفعوا محاولين الخروج من المدخل الوحيد للمكان وحوصروا بين الباب والسلم المؤدي إلى الشارع.

وأمرت بيرو في مارس/آذار بإغلاق الملاهي الليلية والحانات ثم حظرت التجمعات العائلية الكبيرة في 12 أغسطس/ آب لمكافحة ثاني أعلى معدل لانتشار فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.