مسؤول تركي: أنطاليا تستقبل نحو 50 ألف سائح يوميا

قال عضو مجلس إدارة الوكالة التركية لترويج وتطوير السياحة بيرول أقمان، اليوم الأحد، إن تركيا اكتسبت ثقة السياح الأجانب بفضل التدابير المتخذة بشأن السياحة الآمنة إثر تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأشار أقمان إلى "بدء توافد السياح إلى تركيا مجددا من أنحاء العالم بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أنه "لولا التدابير المتخذة لما جاء السياح الأوروبيون، مشيرا إلى أن مدينة أنطاليا يحط فيها نحو 50 ألف سائح يوميا في الوقت الراهن".

وأوضح أن "90 بالمئة من فنادق أنطاليا فتحت أبوابها مجددا مع عودة السياح".

ولفت إلى أنه "بالرغم من عدم إمكانية تحقيق تركيا هدفها في جذب 60 مليون سائح بسبب جائحة كورونا، إلا أنه يمكنها تحقيق عائدات قد تصل 15 مليار دولار هذا العام، في حال استمر تدفق السياح بنفس الوتيرة وعدم حصول موجة ثانية من كورونا".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن عائدات تركيا من السياحة بلغت نحو 34 مليار و520 مليون دولار في 2019.