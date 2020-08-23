شويغو: اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة و"شنغهاي" ومعاهدة الأمن الجماعي سيعقد في موسكو

صرح وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأن اجتماعا مشتركا لوزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيعقد في موسكو في أوائل أيلول/سبتمبر القادم.

كوبينكا - سبوتنيك. وقال شويغو، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2020"، أن:

التعاون العسكري بين البلدين يتطور بشكل ثنائي كما وفي إطار الهياكل الدولية، وعلى رأسها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف: "سأكون سعيداً برؤيتكم في أوائل أيلول/سبتمبر، بموسكو في الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".