إسرائيل تفتتح سينما "عائمة" بسبب كورونا... فيديو

صعد رواد السينما على متن قوارب تطفو على مياه بحيرة تل أبيب، يوم الخميس، من أجل تجربة أول سينما "عائمة" في إسرائيل.

وتأتي تلك الخطوة في ظل إغلاق دور السينما الداخلية بسبب قيود فيروس "كورونا المستجد، بحسب وكالة "رويترز".

وأطلقت بلدية تل أبيب السينما العائمة للسماح للسكان بمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، مع الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض.

'Sail-in' cinema opens to the delight of movie-goers in Tel Aviv, Israel https://t.co/GpoIZyEBY8 pic.twitter.com/WfnTf0n6fm — Reuters (@Reuters) August 21, 2020

وأضافت أن السينما العائمة توفر أماكن جلوس على متن 70 زورقا بدواسة وتجديف في بحيرة ياركون بارك، على بعد مترين للحفاظ على المسافة الاجتماعية.

Thursday’s screening, attended by about 200 people, was a pilot event which featured the family comedy “Paddington 2.” https://t.co/Fz8qLAow1H — Algemeiner (@Algemeiner) August 22, 2020

وأشارت بلدية تل أبيب إلى أنه سيتم عرض فيلمين كل مساء خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب الجاري، مضيفة أنه تم عرض يوم الخميس، وعلى سبيل التجربة، الجزء الثاني من فيلم "بادنغتون"، والذي حضره حوالي 200 شخص.

وبعد احتواء فيروس "كورونا" المستجد بنجاح في شهر مايو/ أيار، تكافح إسرائيل مع موجة ثانية من الإصابات، وأبلغت عن ما يقرب من 100000 حالة إصابة بمرض (كوفيد-19) و795 حالة وفاة.