الصين تتوقع نموا في اقتصادها هذا العام

توقعت الصين، اليوم الأحد 23 أغسطس/آب، نموا في اقتصادها خلال هذا العام الجاري 2020.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قوله إن الاقتصاد قد ينمو هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية اليوم الأحد، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة.

وتعافى الاقتصاد الصيني من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل، بسبب فيروس كورونا، وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف المسؤول الصيني أن "الحكومة تتوقع خلق أكثر من 9 ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام".