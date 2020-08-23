روحاني يكشف عن 13 إنجازا إيرانيا في ظل تفشي فيروس كورونا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن الإنجازات الأخيرة التي حققتها الحكومة الإيرانية في المجالات الاقتصادية في ظل تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأتت تصريحات الرئيس الأيراني في جلسة للحكومة الإيرانية نفذت عبر الفيديو كونفرانس، أشار فيها إلى أن الحكومة الإيرانية وضعت ضمن أولوياتها عنصرين أساسيين جعلتهما محورا لكل نشاطاتها، وهما تعزيز المرونة الاقتصادية واعتماد الاقتصاد المقاوم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد كشف الرئيس روحاني عن 13 إنجازا اقتصاديا، استطاعت الحكومة الإيرانية تحقيقها برغم انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد وحول العالم، وهي:

استطاعت الحكومة الإيرانية تقليص اعتمادها على النفط بنسبة 9/9 بالمئة خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد إنشاء مصادر جديدة للإنتاج.

تخفيض معدلات البطالة بشكل واضح لتصل إلى نسبة 1/1 بالمئة.

مضاعفة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الإيرانية والقيام بقفزة في مجال تطوير القطاع الصحي في البلاد.

تطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 86 بدلا من 106، وتعزيز ومضاعفة تبادل المعلومات في العالم الافتراضي لأكثر من 30 مرة.

تنويع نشاط الشركات المعرفية وزيادة عددها ليصل إلى 5200 بدلا من 55 شركة فقط.

مضاعفة كمية تصنيع المنتجات البتروكيماوية والصلب.

رفع مستويات الإنتاج إلى 13% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي.

الانتهاء من تشييد حوالي 300 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "مهر" لإسكان العائلات الفقيرة.

تعبديد عشرات الآلاف من الطرق ومد حوالي 1700 كيلومترا من السكك الحديدية.

تخديدم قرى جديدة بالأنابيب الغازية وايصال الغاز عبر الأنابيب إلى 17 ألف قرية.

رفع الحد الأدنى من رواتب العمال لحوالي 6 أضعاف خلاس 7 سنوات فقط.

العمل على تقديم خدمة الكهرباء المجانية للعوائل المحتاجة.

والانتصار على أمريكا في دعاوى حقوقية في المحكمة الدولية، بحسب الموقع.

ونوه الرئيس روحاني إلى أن البلاد تعاني من تبعات تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كبقية دول العالم، وبالإضافة إلى ذلك، تعاني طهران منذ عام 2014 من تداعيات "صدمتين خارجيتين وهما انهيار سعر النفط ثم الضغوط الأمريكية القصوى"، على حد تعبيره.