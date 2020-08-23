قريبا "المنتجات الحساسة"... أردوغان يعلن عن إنجازات دفاعية في مجال السفن الحربية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له اليوم على ضرورة إحراز المزيد من التقدم بهدف إنتاج الأحدث في مجال الصناعات الدفاعية في البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، اعتبر أردوغان أن هناك "منزعجون" من قوة بلاده وأن هؤلاء "يحاولون مابوسعهم لجر تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار".

#عاجل | #أردوغان: نعمل على تسليم قواتنا البحرية قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 23, 2020

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعتبر من "بين عشرة بلدان تصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم" وأنه يسعلى لتكون تركيا دولة منتجة وليست مستهلكة، وأضاف: "علينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية".

ونوه أردوغان إلى أن السلطات التركية تعمل على تسليم القوات البحرية "قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة".

#عاجل | #أردوغان: هدفنا تطوير صناعاتنا الدفاعية بحيث لا نستورد المنتجات الحساسة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 23, 2020

واعتبر أردوغان أن هدفه من تطوير الصناعات الدفاعية التركية هو الوصول لمرحلة عدم استيراد المنتجات الحساسة، مؤكدا عزم بلاده على "إحباط الهجمات التي تستهدف دولة القانون والديمقراطية".