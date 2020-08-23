واشنطن: بومبيو يزور إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات هذا الشهر

يبدأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الأحد، جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل دول الإمارات والبحرين وإسرائيل والسودان، ومن أبرز القضايا المقرر مناقشتها اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، بجانب إبراز دعم واشنطن لما وصفه بتعميق العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.

القاهرة - سبوتنيك. وكشف بيان للخارجية الأمريكية عن تفاصيل الجولة، وجاء به:

"يسافر وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إسرائيل، السودان، البحرين، والإمارات خلال الفترة من 23-28 أغسطس".

وأوضح البيان أنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة القضايا الإقليمية الأمنية المتعلقة بإيران، قبل أن يتوجه إلى السودان حيث يلتقي برئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان "لمناقشة الدعم الأمريكي المستمر للحكومة الانتقالية بالسودان، والتعبير عن دعم تعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل".

وكشفت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور الإمارات العربية المتحدة ويلتقي بنظيره عبدالله بن زايد آل نهيان "لماقشة اتفاق أبراهام التاريخي مع إسرائيل بجانب القضايا الإقليمية".

وكان مسؤول بالحكومة السودانية، كشف اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما.