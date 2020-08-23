إيران تعلن تسليم صاروخ كروز "الشهيد أبو مهدي" إلى بحرية الجيش قريبا

أعلن قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، عن تسليم صاروخ كروز الإيراني، طويل المدى، الذي أطلق عليه إسم "الشهيد أبو مهدي"، إلى بحرية الجيش قريبا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن حسين خانزادي، أنه سيكون "حدثا كبيرا".

وفي تصريح له من مدينة بندر عباس، خلال تقديمه عددا من القادة الجدد للأسطول البحري جنوبي البلاد، صرح الأدميرال خانزادي: أن المجموعة الصاروخية تعد بمثابة اليد الطولى الضامنة لأمن واقتدار البلاد.

وأوضح أن بلاده تمكنت في ظل الهمم العالية لأبناء البلاد من تصنيع صواريخ "قادر" و"قدير" بمدى 300 كم وصواريخ كروز البحرية، وسيتم وضع صاروخ كروز "طلائية"، والذي أطلق عليه اسم "أبو مهدي"، تحت تصرف القوة البحرية.

وتابع "سنحصل مستقبلا على صواريخ كاسرة لحاجز الصوت، وهو أمر يعد أولوية بالنسبة لنا".

وأشار الأدميرال خانزادي إلى المناطق البحرية الثلاث للقوة البحرية للجيش الإيراني، وهي "امامت" و"ولايت" و"نبوت"، منوها إلى أنه سيتم في المستقبل تركيز الأسطول الأكبر للقوة البحرية في المنطقة الثالثة "نبوت" في جابهار وقواعدها (بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد).