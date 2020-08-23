فرنسا تعلن عن رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وكالة "رويترز"، يمثل هذا أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو/أيار لمكافحة الجائحة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة ما يزيد عن 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تصدر كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند الدول الأكثر إصابة.

وبحسب إحصاءات حديثة، ما يقرب من 5900 شخص في المتوسط يموتون كل 24 ساعة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ما يعادل 246 شخصا في الساعة أو شخص واحدا كل 15 ثانية.