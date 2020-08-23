أردوغان يعلن مقتل خمسة أشخاص وفقدان 11 في سيول شمالي تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 11 آخرين وفق تقارير أولية عن سيول بمنطقة البحر الأسود بشمال البلاد.

وبحسب "رويترز" كشفت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمال البلاد مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وذكر أردوغان أن السيول انتشرت إلى الولايات المجاورة أيضا، وتسببت في وقوع إصابات في مدينتي ريزا وطرابزون.

وأردف أردوغان "في التقارير الأولية التي وصلتنا، كان لدينا خمس وفيات ونحو 12 مصابا نتيجة السيول القوية... وبأمر الله سنصلح الأضرار والدمار هنا بسرعة".

وأكد مسؤولون محليون في ولاية غيرسون شمالي تركيا أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم وفقدوا جراء فيضانات ضربت الولاية، مساء أمس السبت.

وأشاروا إلى أن فرق البحث والإنقاذ فقدت الأمل في العثور على عدد كبير من المواطنين الذين انجرفوا في الفيضانات بسبب الوضع المأساوي في الولاية.

وقال مسؤول محلي من حي باهجلي، في قضاء درلي بولاية غيرسون في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "هناك عشرات المفقودين الذين جرفتهم الفيضانات، ولم نتمكن من إنقاذهم بسبب الوضع المأساوي في المنطقة الذي سببته الفيضانات".

وتابع "لم نتمكن حتى الآن من معرفة عدد الضحايا، حيث تقول السلطات الرسمية أنها عثرت على جثث 5 أشخاص حتى الآن و12 آخرين مفقودين، ولكن العدد الحقيقي للمفقودين غير معروف حتى الآن، ونعتقد أنهم لقوا مصرعهم إثر الفيضانات".