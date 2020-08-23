أردوغان: نصنع حاملات الطائرات لأننا بحاجة لامتلاك "قوة بحرية رادعة"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له اليوم، وجود 7 شركات تركية في لائحة أكبر 100 شركة عالمية للصناعات الدفاعية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده زادت عدد مشاريع الدفاعية من 62 مشروعا إلى 700 مشروع، ورفعت الميزانية المخصصة للأغراض الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 60 مليار دولار.

ونوه أردوغان في تصريحات له، اليوم الأحد، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة، في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا إلى أن أن تركيا مازالت تسعى لخفض اعتمادها على الخارج في مجال الصناعات الدفاعية، مبينا أن سيتم رفع نسبة الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية لتصل إلى 70 بالمئة من مجمل الاعتماد الكلي.

وفي سياق حديث كشف أردوغان قيمة صادرات القطاع الدفاعي التركي التي بلغت حوالي 3 مليار دولار بعد أن كانت قيمتها السابقة تقدر بحوالي 248 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، نوه أردوغان إلى ارتفاع حجم الميزانية المخصصة للبحث والتطوير في الصناعات الدفاعية ليصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وأكد اردوغان "وجود 7 شركات تركية في لائحة أكبر 100 شركة عالمية للصناعات الدفاعية"، وأن عدد الشركات المتخصصة في هذا القطاع قد ارتفع من 56 إلى 1500.

وحول أهمية امتلاك تركيا "قوة بحرية رادعة" قال أردوغان، إن تركيا صنعت حاملة طائرات "الأناضول"، بهدف صنح "واحدة أو اثنتين أو أكثر من هذا النوع"، لأن تركيا بحاجة "لهذا الردع في البحار"، على حد تعبيره.