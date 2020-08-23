طهران تكشف عن مواقع مفاعلاتها وتصدير "الماء الثقيل" إلى دول أوروبية

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في لقاء تلفزيوني، اليوم الأحد، عن هدف الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أكد كمالنودي أن هدف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران هو البحث في شؤون الضمانات والاتفاق النووي والبروتوكول.

وكشف كمالنودي في تصريحاته أن إيران تصدر قسم من الماء الثقيل المنتج فيها، والذي تقدر كميته بأكثر من 3 أطنان، إلى بعض الدول الأوروبية ودول أخرى لم يحددها.

وأعرب كمالنودي عن أمله بأن تساعد الزيارة في تبديد هواجس الطرفين، مشيرا إلى أن أحد المكانين الذين طلبت الوكالة زيارتهما يقع في ضواحي مدينة شهرضا، أما الآخر بجانب العاصمة طهران.

ونوه كمالنودي إلى أن طهران لا تعارض زيارة الوكالة إلى الأماكن النووية لكنها "تعتقد بان أسئلة الوكالة يجب أن تكون مبنية على أساس مبادئ ووثائق وأدلة جدية".

وبين كمالنودي عدم قبول طهران أي أسئلة مبنية على "مزاعم تجسسية وأمور من هذا النوع"، وأن توفير إمكانية زيارة الوكالة للأماكن المطلوبة مرهونا بانتهاء هذه الأسئلة.

وأكد كمالنودي أن طهران لا تملك إحصائيات سرية تخفيها عن الوكالة معتبرا أن هدف الزيارة (زيارة مدير الوكالة) الحالية إلى طهران هو "البحث حول شؤون الضمانات البروتوكول والاتفاق النووي".