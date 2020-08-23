جو بايدن: أمريكا في مفترق طرق

قال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية السيناتور جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية في مفترق طرق، وشن هجوما جديدا على الرئيس الحالي دونالد ترامب وإدارته، التي يرى أنها تسببت في حالة من الغضب والانقسام بين الأمريكيين.

ودعا بايدن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السابق، الأمريكيين لاختيار مسار التغيير لعلاج ما تسبب فيه ترامب من انقسام.

وكتب جو بايدن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "يمكننا أن نختار المسار الذي يجعلنا أكثر غضبا وانقساما وأقل أملا"، في إشار إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية.

وأضاف: "كما يمكننا أن نختار مسارا مختلفا يجمعنا معا ونغتنم تلك الفرصة التي ستجعل أمريكا تولد من جديد وتعالج ما حدث من انقسام في مسار يحدوه الأمل ".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

America is at an inflection point.



We can choose the path of becoming angrier, less hopeful, and more divided.



Or we can choose a different path, and together, take this chance to heal, to be reborn, to unite. A path of hope and light. — Joe Biden (@JoeBiden) August 23, 2020

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".