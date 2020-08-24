إيران: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي روحاني وظريف خلال زيارته طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي سوف يصل مساء اليوم إلى العاصمة طهران، ويلتقي خلال زيارته بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي ، "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي خلال زيارته إلى إيران بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف ومسؤولين آخرين".

وتابع: "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يصل مساء اليوم لطهران ويلتقي مع المسؤولين الإيرانيين يوم غد الثلاثاء".

كما أكد زاده أنه "إذا عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال الفني وضمن القوانين المتفق عليها في الاتفاق النووي لن يكون هناك مشاكل أبدا، كما كان التعامل مع الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي، قال إنه سيزور طهران لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية بغية معالجة الأسئلة العالقة المتصلة بالضمانات في إيران"، معربا عن أمله في تدشين قناة للتعاون المباشر المثمر"، مشيرا إلى أنه أمر ضروري.

وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإصدار تقرير محدث حول البرنامج النووي الإيراني في أوائل سبتمبر/ أيلول، قبل اجتماع مجلس الحكام في منتصف الشهر، والذي ستكون قضية إيران على رأس أجندته.