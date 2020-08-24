بومبيو: أمريكا تراجع مبيعات أسلحة للإمارات وستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تراجع مبيعات أسلحة للإمارات، مؤكدا أن واشنطن ستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي في القدس رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين:

"واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة"، لكنه أكد أيضا أن الولايات المتحدة سوف تستمر في "دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها".

وأوضح أيضا أن دول أخرى في المنطقة ربما تنضم لإطار السلام بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

من جانبه، أكد نتنياهو أن بومبيو أكد له الحفاظ على استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة، وأشاد أيضا بحرص الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاح سلاح نووي.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إشادته بتعاطي واشنطن مع "التهديدات الإيرانية"، وطالب بضرورة "فرض العقوبات على إيران ومنعها من تعزيز قدراتها العسكرية".