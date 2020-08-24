إيران تتحدث عن "خطوة استباقية" أحبطت مخطط أمريكي في مجلس الأمن

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب، عن قيام طهران "بخطوة استباقية" في مجلس الأمن، ضمن إطار المساع الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية لمواجهة "الاجراءات الامريكية المعادية" لبلاده في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أشار الخطيب في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى أن أمريكا كانت تنوي توزيع بيان ضد إيران على أعضاء مجلس الأمن، لكن إيران سبقتها من خلال رسالة أرسلها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونوه المتحدث إلى أن رسالة ظريف التي سبقت رسالة نظيره الأمريكي إلى مجلس الأمن تضمنت "جميع الأسس القانونية التي تؤكد عدم أحقية أمريكا بأي تحرك ضد طهران"، في مجلس الأمن الدولي بسبب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

ومن جهة ثانية، بارك المتحدث بالجهود الحكومية الإيرانية طوال 40 عاما والتي دافعت فيها عن المصالح الإيرانية، وخصوصا في السنوات السبع الأخيرة والتي بذلت فيها الحكومة جهودا كبيرة على صعيد السياسة الخارجية دفاعا عن المصالح الوطنية، معتبرا أن هذه الجهود نتج عنها "ولادة إيران القوية"، رغم كل الإجراءات الأمريكية المطبقة على إيران.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على خلفية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران، مشيرا إلى أن العلاقة بين طهران والوكالة "تكتسب أهمية كبيرة وقد تعرضت لتحديات عديدة"، لكن الاتفاق النووي طور هذه العلاقة إلى أعلى المستويات، مبينا عدم وجود أي مشكلة بين الوكالة وبلاده "ما دامت الوكالة تعمل بشكل حيادي ومستقل بعيدا عن الضغوط السياسية وتدخلات الطرف الثالث".