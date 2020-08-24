إيران تكشف "الشهيد البطل" الذي أنقذ أوروبا من تنظيم "داعش"

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أنه "لو لم تكن تضحيات قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، لبلغ تنيظم داعش الإرهابي قلب أوروبا".

وحيا قاليباف، في تصريحه خلال لقائه السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر، "ذكرى الشهيد اللواء قاسم سليماني"، موضحا أن "الشعب الإيراني أبدى تكريما مناسبا للشهيد سليماني ورد فعل شديد إزاء جريمة ترامب في اغتيال بطل التصدي للارهاب الشهيد اللواء سليماني"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.

وشدد قاليباف أن "ترامب أدرك أن مخطط الضغوط القصوى ضد إيران لم يجد نفعا"، لافتا إلى أن "الوضع الاقتصادي في إيران سيكون أفضل بكثير خلال الشهور والأعوام المقبلة".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، على "ضرورة أن تعتمد البلدان الأوروبية سياسات مستقلة رغم الضغوط الأمريكية"، معربا عن رغبة إيران بتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الأوروبية المستقلة إلى جانب بلدان آسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.