بعد الاتفاق مع الإمارات... نتنياهو يعلن أخبار سارة بشأن المنطقة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا عن سعادته باتفاق التطبيع مع الإمارات، واصفا إياه بأنه "نعمة للسلام الإقليمي".

القدس - سبوتنيك . وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "نشكر الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية بومبيو على جهودهما في حماية أمن إسرائيل".

وأضاف أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات يفتح حقبة جديدة في المنطقة وسنسمع قريبا أخبارا سارة في هذا المجال"، مؤكدا على أن "التطبيع مع الإمارات غير مرتبط بقبول اتفاق تسليحها وواشنطن وعدت بضمان تفوق إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن "التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات نعمة للسلام الإقليمي"، متابعا: "يجب إعادة فرض العقوبات على إيران ومنعها من تعزيز قدراتها العسكرية، والولايات المتحدة تقف ضد عدوان إيران التي تستهدف الدول بإرهابها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".