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    مقر منظمة الصحة العالمية

    منظمة الصحة العالمية على تنسيق مع روسيا بشأن اللقاح الجديد

    © AFP 2020 / YURI GRIPAS
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    أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.

    وقالت سوميا سواميناثان، خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الاثنين، :"لقد نشرنا في وقت مبكر بما فيه الكفاية في شهر مايو/ أيار المعايير التي سيتم من خلالها تقييم سلامة وفعالية اللقاح".

    وأضافت سوميا قائلة: "المواصفات التي يجب أن يصل إليها اللقاح على وجه الخصوص هي نحو 50٪ من الفعالية على الأقل للوقاية من العدوى".

    كما أشارت أنه يجب على اللقاح أن يكون آمنًا أيضًا، بما في ذلك على المدى الطويل لأن هناك عددًا كبير من الآثار الجانبية التي لا تظهر إلا بعد وقت معين.

    مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
    © Sputnik . Maxim Blinov
    اللقاح الروسي ضد كورونا قيد التداول في موسكو قريبا
    وتابعت سواميناثان قائلة: "لقد بدأنا بالفعل مناقشات مع روسيا للتعرف على اللقاح. لقد طلبنا بيانات عن فعاليته و نحن نفهم أن اللقاح قد اجتاز الاختبار الأولي على البشر. وهو فقط بداية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي ستكون اختبارا حقيقيا لفعالية الدواء. لذلك نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع الروس ونريد أيضًا أن نرى البيانات المتاحة اليوم ومناقشة ما يجب القيام به بعد ذلك وكيفية إجراء مزيد من الأبحاث".

    وأشارت سواميناثان إلى أن أكثر من 30 لقاحا مرشحا يخضعون حاليا للمرحلة الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي  تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى المشاركة في اختبارات التضامن حيث يمكن اختبار الأدوية الجديدة الواعدة بشكل أسرع.

    وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-v"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكل مناعة مستقرة.

    وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، من أكثر من 20 دولة في العالم.

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