لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل ذي بشرة سمراء... فيديو

ويظهر في الفيديو مجموعة من رجال الأمن يحاولون الإمساك برجل أسود أعزل، لكن الرجل لم يستجب إلى تهديدهم بإطلاق النار واستمر في السير نحو باب سيارة.

وبمجرد أن فتح الرجل باب السيارة ودخلها، راح أحد رجال الشرطة يطلق النار بصوب الرجل، الذي لم يظهر بعدها، وسط صرخات المحيطين بالواقعة.