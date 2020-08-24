"تسللت عبر جبال الألب"... عاصفة تغمر مدن إيطالية بالمياه... فيديو

صدم الإيطاليون بعاصفة غير متوقعة تسببت بانغمار عدة مناطق ومدن في إيطاليا بالمياه ما أحدث أزمة في قطاع النقل وأضرار جسيمة بالبنى التحتية.

وتداول المواطنون مشاهد فيديو تظهر حدوث ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة بمناسيب المياه ما أدى لانغمار طرق كاملة بالمياه.

ويظهر في الفيديو تدفق المياه بشكل عنيف حاملة معها بعض السيارات ودخول المياه إلى الأبنية والمراكز التجارية والخدمية.

وبحسب صحيفة "meteogiornale" الإيطالية، ضربت عاصفة "غير مسبوقة" بعض مناطق إيطاليا، وطالت مختلف مناطق مقاطعة فينيتو، وأحدثت أضرارا جسيمة في مدينة فيرونا.

Tornado over Veneto north of Italy pic.twitter.com/9tg9Uw99dn — Alessandro Terno (@AleTerno) August 23, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه العاصفة لا علاقة لها بالأعاصير المحيطة في بعض مناطق أوروبا، بل حدثت بسبب تدفق تيارات الهواء التي تسللت عبر جبال الألب، إلى مناطق تتمتع برطوبة وحرارة مرتفعة ما سبب حدوث ظاهرة مشابهة لتلك التي تحدث في المناطق الاستوائية في وادي بو الإيطالي.

ومن المتوقع هبوب رياح تزيد سرعتها عن 150 كم في الساعة في المناطق المكشوفة. بالإضافة إلى ذلك ، ستهطل أمطار بكثافة غير عادية في تلك المناطق ، مع خطر حدوث فيضانات.