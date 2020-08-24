إيران تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الانتخابية، جمال عرف، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا"، أشار جمال عرف إلى أن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 17 يونيو/ حزيران المقبل 2021.

وبين رئيس اللجنة الانتخابية أن الإعداد للانتخابات يبدأ من مارس/ آذار القادم وهي مرحلة استقالة المرشحين التي يجب أن تتم قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.

ونوه عرف إلى أن هذا الأمر ينطبق على انتخابات المجالس المحلية ومجلس خبراء القيادة، التي تتزامن من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وتطرق عرف إلى الانتخابات التكميلية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، مبينا أن هذه الانتخابات ستجري في 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2021، لانتخاب 11 نائبا من بين 22 مرشحا نالوا أكثرية الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى.

جدير بالذكر، أنه بموجب القانون الإيراني، لا يمكن للرئيس الحالي أن يترشح لولاية ثالثة إذا كان في المنصب لفترتين رئاسيتين متتاليتين. وهو ما ينطبق على الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني الذي انتخب لأول مرة في عام 2013 وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات.