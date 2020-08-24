لوكاشينكو يطالب بطرد المعلمين الداعمين للاحتجاجات

وقال لوكاشينكو بعد تقرير وزير التربية والتعليم، إيغور كاربينكو، إنه يوجد في المدارس البيلاروسية تعليم حكومي، وبالتالي تتبع لإيديولوجية الدولة.

وأضاف "أولئك الذين يريدون اتباع هذه الإيديولوجية، نرحب بهم... أما أولئك الذين لا يريدون، إذن لا ينبغي أن يكونوا في المدرسة"، وفق موقع "أفيشا رو".

وطالب لوكاشينكو بحماية المعلمين من أي هجوم، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بذلك، مشددا على أنه يجب التعامل مع أي شخص في حال انتقاله إلى المعسكر الآخر.

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/ آب وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية ، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.