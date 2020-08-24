أوباما يوجه رسالة للأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رسالة إلى الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويدعم أوباما، الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي، مرشح الحزب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بينما ينتقد آداء الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يسعى لفوز بفترة رئاسية ثانية.

وكتب أوباما، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "بعض الناس يعملون على جعل عملية التصويت في غاية الصعوبة لحرمان بعض الناس من أصواتهم خاصة ذوي البشرة الملونة"، مضيفا: "السبب في ذلك هو أنه عندما ينهض الجميع ويدلي بأصواتهم يمكن أن يحدث التغيير".

ووجه رسالة إلى كل أمريكي، في تدوينة أخرى، قال فيها: "لا تدع هؤلاء يقنعوك بأن صوتك لن يغير شيئا"، مضيفا: "يجب عليك أن تضع خطة للإدلاء بصوتك والتسجيل مبكرا، وعلى كل شخص أن يخبر الآخرين بذلك".

There's a reason some people are working to make it harder to vote, especially for people of color. It’s because when we show up, things change. https://t.co/g7SXqAbof5 — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2020

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

Don’t let them convince you that your vote doesn’t matter. Make a plan to vote and register at https://t.co/XdZz4dh82T. Vote early if you can. Tell everyone you know to do the same. — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2020

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.