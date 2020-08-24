أردوغان: ما وجدناه في البحر الأسود مقدمة لما سيأتي من المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن اكتشاف بلاده للاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، هو مقدمة للأخبار السارة القادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان في مؤتمر عقب اجتماعه بالحكومة التركية: "هناك مؤشرات بأن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يشير إلى وجود مورد أكبر بكثير".

#BREAKING Turkey's discovery of natural gas reserves in Black Sea is prelude to upcoming good news from Mediterranean, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 24, 2020

وتابع: "نأمل أن نتلقى أنباء طيبة مماثلة (اكتشاف الغاز) في البحر المتوسط أيضا خلال الفترة المقبلة. أطلقنا حملة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، لزيادة قدرات طاقتنا المحلية والمتجددة وضم الموارد غير المستغلة إلى اقتصادنا".

كما انتقد الرئيس التركي، تغيير التصنيف الائتماني لتركيا إلى سلبي إثر اكتشافها الغاز في البحر الأسود.

عقدت الحكومة التركية، اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس البلاد، لبحث آخر التطورات الداخلية والخارجية وإجراءات الوزارات.

وأعلن أردوغان، يوم الجمعة، أن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، فقد اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".