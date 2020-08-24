في حدث نادر… عاصفتان تتجهان نحو ساحل الخليج الأمريكي

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "تقترب العاصفتان المداريتان ماركو ولورا، في تتابع نادر، من ساحل الولايات المتحدة على الخليج بما ينذر بأمطار غزيرة ورياح عاتية لعدة أيام".

وتابعت: "بحلول أمس الأحد، أوقف المنتجون ما يوازي أكثر من مليون برميل من الإنتاج اليومي للنفط من منشآت قبالة الساحل، أو ما يمثل نحو 9% من الإنتاج الإجمالي للبلاد، وسط توقعات بأن تتحول إحدى العاصفتين إلى إعصار مدمر من الدرجة الثانية".

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن "شركة موتيفا انتربرايزيز، فرع أرامكو السعودية الذي يشغل أكبر مصفاة نفطية في الولايات المتحدة، بدأت اليوم الاثنين استعدادات لإغلاق مصفاة بورت آرثر النفطية في ولاية تكساس. ولم يرد متحدث باسم موتيفا حتى الآن على طلب للتعقيب".

This morning #NOAA42 went tilting at Tropical Storm #Laura. Fly along with us around Hispaniola through sunrise and some nasty thunderstorms with plenty of lightning. #FlyNOAA pic.twitter.com/vVXb29nEau — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 23, 2020

وأضافت: "ارتفعت أسعار البنزين بما يقرب من سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ مارس/ آذار، كما زادت أسعار النفط الخام من المنطقة وسط تعاملات متواضعة اليوم الاثنين وفقا لما ذكره متعاملون".

#Haiti was hammered by heavy rain from Tropical Storm #Laura (🎥), as a second tropical storm, named #Marco, was forecast to strengthen into a hurricane and hit the US state of #Louisiana in the next day. https://t.co/FKxccdiPlh pic.twitter.com/Yp5FmwZE1P — Atlantide (@Atlantide4world) August 23, 2020

وتضم المصافي على ساحل الخليج نحو 45% من طاقات التكرير في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن ميناء لويزيانا النفطي، وهو أكبر منشأة لتصدير النفط على ساحل الخليج، علق عمليات الميناء البحري أمس الأحد، بينما قالت مصادر مطلعة إن شركات أخرى لتكرير النفط، من بينها إكسون موبيل وفاليرو ورويال داتش شل، تعتزم الإبقاء على العمليات في لويزيانا مع وصول أول عاصفة إلى اليابسة اليوم الاثنين.