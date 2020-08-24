أردوغان: لن نتراجع في شرق المتوسط... واليونان ستكون مسؤولة عن جميع نزاعات المنطقة

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إشعار "نافتكس" الذي أصدرته اليونان للسفن في شرق المتوسط، قائلا إن أثينا ستكون مسؤولة عن النزاعات في المنطقة.

ووصف أردوغان في كلمته عقب ترأسه اجتماعًا للحكومة، إخطار "نافتكس" اليوناني بأنه عمل يهدد السلامة الساحلية والملاحية لجميع السفن في المنطقة.

#BREAKING From now on, Greece will be responsible for all conflicts in region, and will be at disadvantage: Turkish president — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 24, 2020

وأضاف أن "اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها، عبر إعلان "نافتكس" الصادر عنها في شرق المتوسط، وانتهاكها للقانون الدولي وعلاقات الجوار".

وقال الرئيس التركي: "من الآن فصاعدًا، ستكون اليونان مسؤولة عن جميع النزاعات في المنطقة، وستكون في وضع غير مؤات. لن نتراجع بشأن سفينة التنقيب التركية وسفن الحماية المرافقة لها في البحر المتوسط"؛ بحسب وكالة "الأناضول".

#عاجل | أردوغان: اليونان زجت نفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها إثر إعلانها "إخطار نافتكس" شرقي المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 24, 2020

وحول الاكتشافات البحرية، قال أردوغان، اليوم الاثنين، إن اكتشاف بلاده للاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، هو مقدمة للأخبار السارة القادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن "هناك مؤشرات بأن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يشير إلى وجود مورد أكبر بكثير".

وتابع: "نأمل أن نتلقى أنباء طيبة مماثلة (اكتشاف الغاز) في البحر المتوسط أيضا خلال الفترة المقبلة. أطلقنا حملة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، لزيادة قدرات طاقتنا المحلية والمتجددة وضم الموارد غير المستغلة إلى اقتصادنا".

من جانبه قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع اكتشاف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن أنقرة أقدمت على خطوة كبيرة نحو اكتفاء كامل في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد.