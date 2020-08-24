زلزال كبير يهز عاصمة كوستاريكا

ضرب زلزال كبير، اليوم الاثنين، كوستاريكا، ما أثار الرعب وسط سكان العاصمة سان خوسيه.

وقال شاهد من رويترز، إن زلزالا هز المباني في كوستاريكا، وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.3 درجة.

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

Prelim M6.0 Earthquake Costa Rica Aug-24 21:51 UTC, updates https://t.co/iSk5wnHJao — USGSted (@USGSted) August 24, 2020

وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع عند درائرة عرض 9.598 شمالا، وخط طول 84.601°غربا.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 27.2 كم.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.