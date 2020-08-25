غانتس يوجه تهديدا قويا إلى قادة حماس من على حدود غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من على حدود قطاع غزة، قادة حماس قائلا: إنه "في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألما".

وقال غانتس، خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية في الجنوب ، "يجب أن يعلم قادة حماس أنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألما"، مضيفا: "نحن لسنا مستعدين لقبول أي صاروخ أو بالون أو أي انتهاك أمني"، مشيرا إلى مواصلة الرد على كل الانتهاك.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت فجر اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة، مؤكدة سماع دوي انفجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع دخول الطيران الحربي الإسرائيلي لأجواء المدينة.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.