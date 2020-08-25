ألمانيا: تسوية النزاعات حول الغاز في شرق المتوسط ​​ممكنة فقط على أساس القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن تسوية النزاعات حول الغاز في شرق البحر المتوسط ​​ممكنة فقط على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق.

برلين-سبوتنيك. وقال الوزير الألماني قبيل توجهه في زيارة عمل إلى أثينا وأنقرة، اليوم الثلاثاء: "تركيا واليونان، حلفاؤنا في الناتو، لا يمكن إيجاد حل للنزاعات حول احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلا على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق مع بعضهم البعض".

وأضاف ماس: "لا تؤثر التوترات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فقط، ولكن المزيد من التصعيد يمكن أن يضر الجميع، وقبل كل شيء المشاركين في المكان".

هذا وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إشعار "نافتكس" الذي أصدرته اليونان للسفن في شرق المتوسط، قائلا إن أثينا ستكون مسؤولة عن النزاعات في المنطقة.

ووصف أردوغان، في كلمته، عقب ترأسه اجتماعًا للحكومة، إخطار "نافتكس" اليوناني بأنه عمل يهدد السلامة الساحلية والملاحية لجميع السفن في المنطقة.

#BREAKING From now on, Greece will be responsible for all conflicts in region, and will be at disadvantage: Turkish president — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 24, 2020

وأضاف أن "اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها، عبر إعلان "نافتكس" الصادر عنها في شرق المتوسط، وانتهاكها للقانون الدولي وعلاقات الجوار".