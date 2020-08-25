وزير الخارجية الإسرائيلي: تمديد حظر السلاح على إيران ضروري

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، أن "تمديد حظر السلاح على إيران ضروري". وجاء ذلك تزامنا مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين لبحث سلوك إيران في المنطقة.

وقال أشكنازي، إن "قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران مهم وضروري لضمان الاستقرار في المنطقة.لا يمكن السماح لإيران باستيراد وتصدير وسائل قتالية. كما أن تأثير إيران هذه الأيام ملموس سيما في لبنان الذي يتدهور يوما بعد يوم بسبب حزب الله".

يتبع لقاء اشكنازي وغانتس مع الوزير 🇺🇸بومبيو"

قرار #الولايات_المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران مهم وضروري لضمان الاستقرار في المنطقة.لا يمكن السماح لإيران باستيراد وتصدير وسائل قتالية.كما أن تأثير #إيران هذه الأيام ملموس سيما في #لبنان الذي يتدهور يوما بعد يوم بسبب #حزب_الله — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 24, 2020

وبشأن اتفاق السلام مع الإمارات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "الاتفاق أثبت أن السلام يتحقق بالحوار"، مؤكدا أنه "إنجاز مهم سيساهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة".

التقى وزير الخارجية اشكنازي ووزير الدفاع غانتس مع وزير الخارجية الامريكي #بومبيو وشكرا الرئيس🇺🇸 ترامب على اتفاق التطبيع مع #الامارات والتزامهما به:"انجاز مهم سيساهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة. إن جولة بومبيو هذا الاسبوع في المنطقة هي عامل مركزي لتحقيق ذلك." pic.twitter.com/jjQzt6xrG8 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 24, 2020

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أشاد بحرص الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاح سلاح نووي، معربا عن إشادته بتعاطي واشنطن مع التهديدات الإيرانية، وطالب بضرورة "فرض العقوبات على إيران ومنعها من تعزيز قدراتها العسكرية".